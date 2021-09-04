D-100'de akıllara durgunluk veren kaza

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Sultan Orhan Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan U. idaresindeki 34 JR 8990 plakalı Dacia marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde olan Recep G. yönetimindeki 77 AAP 337 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Recep G. idaresindeki otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Otomobilin çarptığı bariyerlerden fırlayan demir parçası, yolun karşı istikametinde seyir halinde olan E.B. idaresindeki 61 SE 571 plakalı Renault marka otomobilin tekerleğine saplandı. Tekerleğin patlamasıyla birlikte aniden duran otomobil, 3 aracın karıştığı zincirleme kazaya sebep oldu.

İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 13 yaşındaki Y.Z.U. isimli çocuk otomobilin içinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı çocuğu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, köprünün üzerinde toplanan vatandaşlar, iki istikamette de meydana gelen kazaları meraklı gözlerle izledi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Uslu - Hakan Öztürk

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