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D-100'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

D-100'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
D-100'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi D-100 Kara Yolu’nda bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

D-100’de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Tıkla İzle

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi, Barış Mahallesi, D-100 Kara Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. idaresindeki 55 GS 505 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile birlikte bariyere çarptı. Kazanın şiddeti ile sürücü, hafif ticari aracın içerisinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yaralı şahsı sıkıştığı yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Uslu
 

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