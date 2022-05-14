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D-100'de bariyerlere çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ağır yaralı

D-100'de bariyerlere çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ağır yaralı
D-100'de bariyerlere çarpan otomobil kağıt gibi ezildi: 1 ağır yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan otomobil kağıt gibi ezildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Sakarya-Düzce D-100 Karayolu Hendek ilçesi Çukurhan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametine seyir eden Y.V. (40) idaresindeki 50 DH 566 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Savrularak bariyerlere çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Refüje çıkan otomobilin sürücüsü Y.V. kazada ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce araçtan çıkartılan yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Hasan Öztürk
 

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