D-100'de cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, D-100 karayolu Kızılcıkorman Mahallesi mevkii Akyazı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DIR 316 plakalı otomobil ile 54 HL 354 plakalı Hyundai marka cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil şarampole yuvarlandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım



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