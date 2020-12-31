İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

D-100'de feci kaza: 1 ölü

D-100'de feci kaza: 1 ölü
D-100'de feci kaza: 1 ölü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden E.B. idaresindeki 34 TS 5893 plakalı tır ile Azat Akın yönetimindeki 41 ACT 275 motosiklet çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi burada yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı motosiklet sürücüsü, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye getirilen yaralı sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, ifadesini almak üzere tır sürücüsünü emniyete götürürken, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Uslu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.