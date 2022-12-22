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D-100'de feci kaza! Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

D-100'de feci kaza! Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
D-100'de feci kaza! Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi D-100 karayolunda kontrolden çıkan otomobil, bariyer ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışarak ağır yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

D-100’de feci kaza! Otomobil içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Tıkla İzle

Kaza, Adapazarı ilçesi D-100 karayolu Maltepe Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, K.D. idaresindeki 54 SH 378 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyer ve aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü adeta kağıt gibi ezilen otomobil içinde sıkışarak ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı esnada trafik durduruldu. Otomobilin bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Burak Can Tokyürek – Batuhan Saçar - Orkun Kaya

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