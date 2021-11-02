D-100'de iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.M. idaresindeki 06 BZU 115 Volkswagen marka otomobil, hemen önünde seyreden Cuma Y. yönetimindeki 34 CKU 435 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Cuma Y. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Behice K., paramparça olan otomobilin içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Behice K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Cuma Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Uslu

