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D-100'de minibüs traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

D-100'de minibüs traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
D-100'de minibüs traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 Karayolu’nda minibüsün fındık yüklü traktöre arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

D-100’de minibüs traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesi mevki Adapazarı istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alper D. idaresindeki 54 H 5341 plakalı Mitsubishi marka minibüs, aynı istikamette giden Ali Ç. yönetimindeki fındık yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Meydana gelen kazada her iki sürücüde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Ali Yıldırım

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