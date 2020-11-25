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D-100'de otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

D-100'de otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
D-100'de otomobil, tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya D-100 karayolunda tıra arkadan çarpan 28 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan 28 yaşındaki Cihan Aşçı idaresindeki 34 KV 7944 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan tıra arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüsü Cihan Aşçı olay yerinde hayatını kaybederken, tır sürücüsü ve otomobildeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahaleleri sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Azim Çelik
 

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