D-100'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Mustafa Bedirhan Ç. idaresindeki 41 DG 853 plakalı Kia marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte takla atarak refüje düştü. Kazanın şiddetiyle aracın sürücüsü Mustafa Bedirhan Ç., araçta yolcu olarak bulunan Recep K., Emre K. ve Mikail K. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Öte yandan bir itfaiye erinin, kendi montunu çıkararak rahat etsin diye yerde yatan şahsın başının altına koyması dikkat çekti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansa alınarak tedavi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hakan Öztürk - Mert Gürenç



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