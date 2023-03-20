D-100'de zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde D-100 kara yolu organize sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 EM 865 plakalı otomobilin bilinmeyen bir sebeple direksiyonu kilitlendi. Direksiyonu kilitlenen otomobilin kontrolden çıkmasıyla arkasından gelen 4 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Enes Özkan

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