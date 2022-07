D-100'deki gizemli kazanın detayları ortaya çıktı

Olay, gece saatlerinde Arifiye ilçesi D-100 karayolu yan yolunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, B.E. idaresindeki 54 AGE 539 plakalı hafriyat kamyonu D-100 karayolu Adapazarı istikameti bağlantı yolunda bariyerlere çarptı. Kazanın haber verilmesi ile birlikte bölgeye giden ekipler sürücüyü, silahla yaralanmış şekilde buldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

İncelemeler neticesinde olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Hafriyat kamyonu sürücüsü B.E. ile farklı bir aracın sürücüsü R.K.'nin arasında trafikte henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın devamında taraflar yanlarında bulundurdukları silahlar ile birbirlerine ateş açtı. Silahlardan çıkan mermilerin isabet etmesi neticesinde B.E. ve R.K. yaralandı. Yaralı şekilde yoluna devam eden hafriyat kamyonu sürücüsü B.E.'nin idaresinden çıkan kamyon bariyerlere çarparak durabildi. B.E., kaza ihbarı üzerine bölgeye giden ekiplerin müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılırken, R.K. ise kendi imkanları ile hastaneye gitti. Polis ekipleri konuyla ilgili incelemelerini sürdürürken, yaralıların ise durumlarının iyi oldukları öğrenildi.

Burak Can Tokyürek