D-100'ü birbirine katan trafik magandaları kamerada

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde Ankara istikametinde ilerleyen iki sürücü trafik kurallarını birçok kez ihlal etti. Sürücüler trafikte yaşadıkları gerilim sonrasında otoyolun ortasında araçlarını durdurarak tartıştı. Vatandaşların kornaya basması üzerine yola devam eden maganda sürücüler daha sonra araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü. Kazaya davetiye çıkaran magandalar trafikteki diğer vatandaşların canlarını da tehlikeye attı.

Magandaların araçlarını birbirinin üzerine sürdüğü o anlar araç kamerasına yansıdı.



Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu

