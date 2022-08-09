D-140 karayolunda yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, D-140 karayolu Reşadiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.E. idaresindeki Akyazı-Dokurcun seferi yapan 54 J 2017 plakalı yolcu otobüsü ile H.Ç. idaresindeki 54 H 3025 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otobüs içerisinde bulunan V.Ü., Ö.B., A.K. ve M.K. isimli 4 kişi yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerce yaralılar Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma konuya ilişkin inceleme başlattı.

Ali Yıldırım

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