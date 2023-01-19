D-650 karayolunu kilitleyen kaza

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinde ilerlemekte olan C.S. idaresindeki 41 ABB 280 plakalı marul yüklü kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak refüje ve yolun sağ kısmında bulunan bariyerlere çarpan kamyonet devrildi. Devrilmenin şiddetiyle aracın kupası ile dorsesi ayrıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bölgeye tedbir amaçlı itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebi ile trafik durma noktasına geldi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yola savrulan marul ve diğer malzemelerin toplanmasının ardından kazanın meydana geldiği istikamette trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor.

Burak Can Tokyürek - Batuhan Saçar



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