İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

D-650'de freni boşalan beton malzeme yüklü tır devrildi: 1 yaralı

D-650'de freni boşalan beton malzeme yüklü tır devrildi: 1 yaralı
D-650'de freni boşalan beton malzeme yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda freni boşalan beton malzeme yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaza, Sakarya-İznik D-650 Karayolu Mekece Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik'ten Pamukova istikametine doğru seyir halinde olan N.İ. idaresindeki 81 FM 210 çekici plakalı beton malzeme yüklü tırın freni boşaldı. Freni boşalan tır virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada tır sürücüsü N.İ. yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yaralı sürücü Pamukova İlçe Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın meydana geldiği istikamette kontrollü bir şekilde tek şeritten sağlanan trafik aracın olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.