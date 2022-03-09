İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

D-650'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

D-650'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı
D-650'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 yaralı

Sakarya’nın Arifiye ilçesi D-650 Karayolu’nda sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametine seyir halinde olan F.P. idaresindeki çekme belgeli ve plakasız olarak kullanılan gezici satış minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durum sağlık, jandarma ve tedbir amaçlı itfaiye ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Batuhan Saçar - Erkan Elgün
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.