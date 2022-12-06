D ile Z harfi bahane, eğlence şahane

Kimsenin neden eğlendiğini bilmediği ve sadece 1. sınıf öğrencileri için düzenlenen etkinlikte başta öğretmenler olmak üzere tüm okul doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte 1 Kasım 1928'den bu yana 94 yıldır kullanılan D ve Z harflerini tanıtmak amacıyla okul avlusunda düzenlenen davullu zurnalı eğlence objektiflere bu şekilde yansıdı.

Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan bir okulda öğrencilerin D ve Z harflerini tanıması amacıyla okula davul zurna ekibi çağrıldı. Davula yapıştırılan D harfi zurnaya asılan Z harfi ile öğrencilerin D ve Z harflerini tanımasının amaçlandığı belirtildi. Ancak amaç ne kadar harflerin tanıtılması olsa da eğlencenin dozu hedeflenen amacı gölgede bıraktı.

Ders gereği okula çağrılan davul ve zurna ekibi adeta bir düğündeymişçesine şehir çalmaya başlayınca önce öğretmenler, sonra öğrenci ve veliler doyasıya eğlendi. Davul ve zurna ekibini çağıranlardan başka kimsenin okuldaki düğün gibi eğlencenin sebebini bilmese de davul zurna ekibinin başı olan yaşlı amca da, para kazanmak için değil öğrenci ve öğretmenleri eğlendirip oynatmak ve Türkiye'nin gönlünü hoş tutmak için çaldıklarını söyledi.

Öğrenciler etkinliğin amacının eğlenmek ve para kazanmak olduğunu söylerken öğrenci ve öğretmenler D harfinin tanıtılması için çalan davul ile Z harfinin tanıtılması için çalan zurna eşliğinde doyasıya eğlendi. Öğretmenlerin öğrencilerden daha fazla eğlendiği etkinlikten en karlı çıkanlar ise davulcular ve zurnacı oldu. İki harfin öğretilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikten geriye kalan görüntüler ise herkesi gülümsetti.

İbrahim Kılınç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.