D100'de bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı: 3 yaralı

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Akbük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan F.U. idaresindeki 28 AAT 610 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü F.U. ve aynı aileden 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sedat Ağacıkoğlu

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