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D100'de bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı: 3 yaralı

D100'de bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı: 3 yaralı
D100'de bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Akbük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan F.U. idaresindeki 28 AAT 610 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü F.U. ve aynı aileden 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sedat Ağacıkoğlu

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