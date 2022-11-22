D100'de bariyerlere çarpan minibüs takla attı: 2 yaralı

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan N.K. idaresindeki 55 C 3669 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak takla attı. Kazada minibüste bulunan R.V. ve H.K. yaralandı. Kazada sürücü ve diğer 3 yolcu ise yara almadan kurtuldu.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alarak kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sedat Ağacıkoğlu



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