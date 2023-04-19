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D100'de tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

D100'de tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
D100'de tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi D100 karayolu bariyerlere çarparak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Akbük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan S.U. idaresindeki 19 ADG 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Savrularak yoldan çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Bir tarlada durabilen otomobilin sürücüsü S.U. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sedat Ağacıkoğlu
 

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