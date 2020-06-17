D100'de yatarak araç kullanan sürücü kamerada

Olay, Küçükçekmece D-100 kara yolu Topkapı istikametinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 AN 6375 lüks otomobilin sürücüsü sürücü koltuğunu tamamen geri yatırdı. Ellerini başının altına koyarak ilerleyen sürücüyü yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş görüntüledi. Sahilde güneşlenirmişçesine rahat hareketler sergileyerek seyreden sürücünün otomobili nasıl kullandığı ise bilinmiyor. Trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, yoluna aynı şekilde devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.

Serdar Ünal