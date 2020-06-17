İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

D100'de yatarak araç kullanan sürücü kamerada

D100'de yatarak araç kullanan sürücü kamerada
D100'de yatarak araç kullanan sürücü kamerada

Küçükçekmece’de seyir halindeki bir sürücü, sahilde güneşlenircesine koltuğu geri yatırıp ellerini bırakarak otomobil kullandı. Trafiği tehlikeye atan sürücü vatandaş kamerasına yansıdı.

D100’de yatarak araç kullanan sürücü kamerada - Tıkla İzle

Olay, Küçükçekmece D-100 kara yolu Topkapı istikametinde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 AN 6375 lüks otomobilin sürücüsü sürücü koltuğunu tamamen geri yatırdı. Ellerini başının altına koyarak ilerleyen sürücüyü yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş görüntüledi. Sahilde güneşlenirmişçesine rahat hareketler sergileyerek seyreden sürücünün otomobili nasıl kullandığı ise bilinmiyor. Trafiği tehlikeye atan sürücü bir süre sonra gözden kaybolurken, yoluna aynı şekilde devam edip etmediği ise belirsizliğini koruyor.

Serdar Ünal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.