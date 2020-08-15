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D650 karayolunda işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

D650 karayolunda işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
D650 karayolunda işçi servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya’nın Arifiye içesi D650 karayolunda işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, D650 karayolu Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan F.P. idaresindeki 54 S 1202 plakalı işçi servisi ile Yahya İregür kontrolündeki 34 DS 2119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce hafif ticari araçta sıkışan Yahya ile Sakine İregür, sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Kazada yaralanan F.P., Yahya ve Sakine İregür hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif ticari araç sürücüsü Yahya İregür hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Burak Can Tokyürek
 

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