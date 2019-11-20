İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dadaş, pusuya yattı

Dadaş, pusuya yattı
Dadaş, pusuya yattı

TFF 1. Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor, 12. haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Eskişehirspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Mavi-Beyazlılar, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı koşu ve ısınma hareketleriyle sürdürdü.

Antrenmanı pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden mavi/beyazlılar, hafta sonu Eskişehir'de kampa girecek.

Eskişehirspor, maçının önemli olduğunu ifade eden Teknik Direktör Erkan Sözeri, “Tek hedefimiz her oynayacağımız final maçında puanlar alarak zirve yarışını sürdürmek. Takımdaki moral motivemiz çok iyi. İnşallah, taraftarlarımızla birlik, beraberlik içinde Erzurumspor'un başarı bayrağını zirveye taşımaktır.” diye konuştu.

Öte yandan, Celal Akın ilkokulu öğrencileri, Okul Müdürü Lokman Genç ve öğretmenleri ile birlikte kulüp tesislerini ziyaret ederek, antrenman sonrası, teknik heyet, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirerek başarı dileklerini ilettiler.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.