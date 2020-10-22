Dado Style CEO'su Dima Aslan'ın önerilerini okumadan abiye kıyafet almayın

Abiye kıyafetler, özel günlerden düğünlere kadar, pek çok farklı alanda kadınların şıklığının aracı. Peki, bu sezonun trendleri neler? Ünlü Modacı Dima Aslan, girdiği ortamlarda gözleri üzerine çekmek isteyen kadınlara yeni sezonun abiye trendleri hakkında tüyolar verdi. Aslan, yeni sezonun en şık abiye modellerini tanıttı. “Bu sene abiye modelleri olabildiğince basic diyebiliriz. Sadeliğin şıklığını, zarafetini ön plana çıkaran modeller kadınların beğenisine sunuluyor. Parlak dokulu ve renkli kumaşlar da yine sıklıkla tercih edilen modeller arasında yer alıyor” diyen Aslan, “Tek renk ve düz kesimler göz önünde olacak. Dantel işlemeli ve transparan tasarımlar da bu tarzı tercih eden hanımların romantik bir görünüm yakalamasını sağlıyor” şeklinde konuştu. 2020-2021 kış sezonunda daha çok uzun abiyelerin tercih edileceğini açıklayan Aslan, “Boyundan başlayarak göğüs dekoltesini ortaya çıkaran modeller de çok moda” dedi.

En büyük şıklık rahatlık

“Bu senenin asıl trendinin asimetrik kesimler olduğunu hep vurguluyorum” diyen Aslan, “Özellikle arkası kısa önü uzun ve tek omuz elbiseler kadınların güzelliğini ön plana çıkaracak” şeklinde konuştu. Aslan, “Geometrik unsurlar bu sezon rafa kalktı. Bunun yanı sıra kadınların vücut hatlarını ön plana çıkaran yeni modeller kullanıcıların beğenisine sunuldu. Transparan kumaşların, kıyafetlere kattığı şıklığın sık tercih edildiğini göreceğiz. Siyah ve transparan bu iki büyülü kelimeyi unutmayın, şık olmak istediğiniz bir gecede kurtarıcınız olacak” şeklinde konuştu. Aslan, “Parlak kumaşlar da yine abiyelerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bu senenin ince dokunuşu ise parlak kumaşlara çiçek desenleri ile yapılan ufak dokunuşlar” dedi. “Kadınlar hangi elbisenin içinde kendilerini rahat ve iyi hissediyorsa o modadır” diyen Aslan, “Bir kadının katıldığı bir davette ya da belki en özel gününde şık olması için kesinlikle giydiği kıyafetin içerisinde kendini rahat hissetmesi gerekiyor. Rahat yürümesi, oturması, kalkması. Bu Dado Style olarak en önem verdiğimiz husus. Bırakın elbisenin rengi, kumaşı ne olursa olsun. Siz, rahat olun” açıklamalarında bulundu.