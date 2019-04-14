Dağ köyleri kar hapsinde

Muş'ta nisan ayının ortasına gelinmesine rağmen dağ köylerinde yaklaşık 2 metrelik kar hapsi devam ediyor. Özellikle yüksek kesimde geçimlerini hayvancılıkla sürdüren hayvan sahipleri, koyunlarına ahırda yem vermek zorunda. Merkeze bağlı Ağıllı köyünde geçimini hayvancılıkla sağlayan Mehmet Dinçer, Muş Ovası'nda çiçeklerin açtığını ama kendilerinin hala kar altında olduğunu söyledi. Cevizlidere, Ekindüzü ve Ağıllı köylerinin hala kar altında olduğunu ifade eden Dinçer, “Hayvanlarımıza hep içeride yem veriyoruz. Daha soba yakmaya devam ediyoruz. Çocuklar henüz dışarıda oynayamıyorlar. Daha kar var. Ovada hayvanlar otlanırken, burada hala hayvanlarımız içeride. Belki bir ay daha çıkaramayız” dedi.

Uğur Ulu

