İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dağda mahsur kalan 8 genci AFAD kurtardı

Dağda mahsur kalan 8 genci AFAD kurtardı
Dağda mahsur kalan 8 genci AFAD kurtardı

Kayseri’de bulunan Ali Dağı’nda gezintiye çıkan 8 genç, aniden oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre Talas İlçesi'nde bulunan Ali Dağı'na gezintiye çıkan 8 genç, olumsuz hava koşulları nedeniyle zirvede mahsur kaldı. İnemeyeceklerini anlayan gençler, AFAD'dan yardım istedi. İhbar üzerine hareket eden AFAD ekipleri, 8 genci bulundukları yerden kurtararak güvenli bölgeye indirdi. Kurtarılan gençler, havanın güzel olması nedeniyle gezintiye çıktıklarını, ancak aniden bastıran yağmur ve rüzgar nedeniyle bulundukları yerden hareket edemediklerini söyledi.
Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Turan Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.