Dağdan kopan kaya parçaları Tut halkını tedirgin ediyor

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 15 Mart'taki sel felaketiyle sarsılan Adıyaman'ın Tut ilçesinde bu iki afetin etkileri sürüyor. İlçenin kuzeyinde bulunan Hacı Mammet Dağı'ndan hala büyük kaya parçaları koparak ilçe merkezi yönüne düşüyor.

Dağın eteklerinde bulunan Çanakçı Mesire alanı deprem sonrası sel ile sürüklenen kaya ve çamur deryasının altında kaldı. Mesire alanında bulunan oyun alanları, banklar ve diğer alanlarının hepsi kullanılmaz hale geldi.

Yaşanan bu iki felaketin ardından günler geçmesine rağmen hala dağdan kaya parçaları kopuyor. Dağdan kopan kaya parçası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yüzlerce metre yükseklikten düşerek ilerleyen kaya parçaları bölgede arazisi bulunan vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar, Tut ilçesinin doğa turizmin merkezi olan Çanakçı bölgesinde gerekli önlemleri alarak bir an önce çalışma yapılmasını, yollarının açılmasını ve baharda misafirlerini ağırlamalarını bekliyor.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

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