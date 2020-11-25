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Dağdan topladığı çam kozalaklarıyla yoğurt yapıyor

Dağdan topladığı çam kozalaklarıyla yoğurt yapıyor
Dağdan topladığı çam kozalaklarıyla yoğurt yapıyor

Son günlerde popüler hale gelen çam kozalağı, Hatice Çabuk isimli ev hanımının hünerli ellerinde yoğurda dönüşüyor.

Dağdan topladığı çam kozalaklarıyla yoğurt yapıyor - Tıkla İzle

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca Mahallesinde yaşayan 51 yaşındaki Hatice Çabuk, yoğurt yaparken çam kozalağı kullanıyor. Dağlardaki çamlardan dökülen kozalakları toplayan 2 çocuk annesi Çabuk, yoğurdunu kozalak ile mayalıyor. Çok fazla kimse tarafından bilinmeyen kozalak yoğurdunun tarifini paylaşan Çabuk, çam kozalağının çok faydalı olduğunu ifade etti.

"Kozalağın her şeye faydası vardır"

Konuyla ilgili konuşan Hatice Çabuk, faydalarını bizzat gördükten sonra kozalak yoğurdu yapmaya başladığını söyledi. Çabuk, "Kozalağın her şeye faydası vardır. Yoğurdunu yaptık çocuklarımıza yediriyoruz, gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Kozalak yoğurdunu amcam keşfetti. Faydalarını gördükten sonra yapmaya başladık" şeklinde konuştu.

"Çam kozalaklarını dağdan topluyoruz"

Kozalak yoğurdunun tarifini anlatan Çabuk, "Öncelikle dağdan çam kozalaklarını topluyoruz. Topladığımız kozalakları suda kaynattıktan sonra bir müddet saklama kaplarımızda muhafaza ediyoruz. Yoğurt aşaması için sütümüzü kaynatıyoruz. Ardından biraz bekledikten sonra sütümüzü buzdolabına koyuyoruz. En sonunda içinde kozalak olan yoğurdu sütümüze ekliyoruz ve yoğurdumuzu elde ediyoruz. Kozalak maya görevi görüyor, ama kozalak yoğurtta bekleyecek beklemezse tam olmuyor. Ortalama 2 buçuk saat sonra yoğurdumuz hazır oluyor. Çam kozalağı çok faydalıdır" diye konuştu.

Çağatay Gür - Ali Furkan Çetiner - Selçuk Manaz

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