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Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti

Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti

Hawaii adalarının Honolulu şehrinde dağdan yuvarlanan bir kaya eve girdi, ortalık savaş alanına döndü.

Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti - Tıkla İzle

ABD'ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde bir evde korku dolu anlar yaşandı. Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı. Kayanın evin içinden geçtiği sırada büyük bir gürültü duyulurken, evdeki kadın faciadan kıl payı kurtuldu. Odalardan çıkanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı. Evde büyük hasar meydana geldi. Kaya yuvarlanmasına evin yakınlarındaki dağda yürütülen çalışmaların yol açmış olabileceği belirtiliyor.

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