Dağı taşı zeytin bahçesine çevirdiler, rekor üretim bekliyorlar

Kumluca ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yaklaşık 10 yılda 300 bin zeytin fidanı dağıtıldı. Diğer yandan kendi imkanlarıyla ücret karşılığı zeytin fidanı alıp dikenlerle birlikte rakam 400 bin civarına yükseldi. 10 yıldan beri, üyelerine ücretsiz, üye olmayanlara ücretli zeytin fidanı dağıtan Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı 4 yıl önce ilçeye zeytin yağı sıkma fabrikası kurdu. Üreticiler, zeytin yağı sıkma fabrikası da kurulunca, tarım yapmaya uygun olmayan yamaç arazilerine, yol ve kanal başlarına, hatta kaldırımlara dahi zeytin fidanı dikti. Artık ilçenin her yerinde yetişen fidanlar bu yıl beklenmedik şekilde meyve verdi.

"Rekoltemiz oldukça yüksek"

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, bu yılki zeytin hasadına salamura ile başlanıldığını ifade ederek, "Geçen yıla göre bu yıl rekoltemiz oldukça yüksek. Çiftçilerimiz bu konuda çok memnun. İnşallah zeytinyağı ihracatı da olursa daha güzel olacağını düşünüyoruz. Hem sofralık hem de yağlık olmak üzere tarımın başkenti Kumluca'da zeytincilik narenciyenin üzerine geçmek üzere, çünkü narenciye fiyatları yıllardır aynı kalıyor. Zeytinimiz de çok ciddi bir şekilde aroması ve yağı müthiş olduğu için Kumluca'da zeytin üreticiliği hızla gelişmektedir. Dağı, taşı toprak ederek ağaç dikiliyor. Odamızın dağıttığı fidanlarla birlikte 400 bin civarında fidan var. Vatandaşlarımız sera kenarlarına, özel zeytin bahçelerine, kesik (kanal) başlarında, hatta yolların şarampollerine bile zeytin dikiyorlar. Rekoltemiz oldukça yüksek. Geçen yıl zeytin yağı fabrikamızda 150 ton zeytinyağı işlemiştik, bu çok düşüktü. Bu yıl 600 tonun üzerinde yağ rekoltesi olacağını düşünüyoruz. Çiftçilerimize hayırlı olsun diyoruz” dedi.

"Verim son derece yüksek"

Zeytin üreticisi Ziraat Mühendisi Musa Dursun ise, “Bu yıl zeytinlerimizde verim son derece yüksek. Uzun yılların rekoltesini bekliyoruz. Yetkililerimizin, zeytinlerimizin hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirilmesi konusunda, destek bekliyoruz. Zeytinyağı ihracatında da destek verilirse daha iyi olacağını düşünüyorum” dedi.

Bir diğer zeytin üreticisi Serkan Sarıkayalı ise, “Bu yıl zeytinlerimiz Allah'ın izni ile çok fazla oldu. Uzun yıllardan beri görmediğimiz rekolteyi bu yıl gördük. Zeytinyağı pazarı açısından yetkililerimizden çözüm bulunmasını, devletimizden gerekli desteği bekliyoruz” dedi.

Ramazan Sarıkayalı