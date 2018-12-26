Dağıstan'da Türk Şehitliği açıldı

Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale yakınlarında 1918'de şehit düşen Osmanlı askerleri için anıt dikildi. Dağıstan topraklarını kanlarıyla sulayan 192 Osmanlı askerlerinin defnedildiği Tük Şehitliği dualarla açıldı. Kimlikleri tespit edilen 49 şehidin isimleri mezarlarına kazındı.

İzzet Paşa komutasındaki Osmanlı askerleri, Birinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Kumuk halkını Daşnak ve Rus zulmünden korumak adına amansız bir savaşa girmişti. 1918'de Azerbaycan'ı Rus ve Ermeni işgalinden kurtaran ordu 192 şehit verirken, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü alıp sonra Dağıstan'a yönelmişti. Dağıstanlı kardeşleriyle burada da omuz omuza verilen destansı mücadelede önce Derbent sonra Temirhan-Şura ve İncikala'yı düşman işgalinden kurtarmıştı.

Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen Osmanlı askerlerinin aziz hatırasına hürmeten yapılan Dağıstan'ın başkenti Mahaçkale yakınlarındaki şehitlik dualarla açıldı. Dağıstan halkının bu isimsiz kahramanlara bir vefa nişanesi olarak dikilen anıtta ise Azerbaycan İlimler Akademisi tarih profesörü Sevinç Aliyeva'nın çabaları sonucu kimlikleri tespit edilen şehitlerin adı yer alıyor.

Anıtta Türkçe olarak, “I. Dünya Savaşı'nın son günlerinde, 5 Ekim 1918 tarihinde İzzet Paşa komutasındaki Osmanlı askerleri, Dağıstanlı kardeşlerinin yardımına geldi. Derbent'i, 24 Ekim'de Temirhan-Şura şehrini, 7 Kasım'da İncikala'yı düşman işgalinden kurtardılar. Dağıstan kentlerinin kurtuluş mücadelesinde, Anadolu'nun muhtelif yerlerinden gelen Osmanlı askerleri, Dağıstan topraklarını kanlarıyla suladılar. Dağıstanlı gönüllü kardeşleriyle omuz omuza savaştılar. Kumuk halkını, Daşnak ve Rus Kozaklarına karşı müdafaa ederken 192 şehit verdiler. Şimdi burada, ikinci vatanlarında bu toprakların bağrında, isimsiz mezarlarındaki ebedi istirahatgahlarında yatıyorlar.

Bu şehitlerden 69 kahraman asker, Tarki Dağı eteklerinde Ağaçavul Mezarlığı'nda gömülüdür. Bu abide, Dağıstan halkının bu isimsiz kahramanlara bir vefa nişanesi olarak dikilmiştir. Ruhları Şad Olsun” satırları yer alıyor.

Achagul özel mezarlığındaki şehit Türk subay ve askerlerinin listesi:

1. Abdul

2. Abdulhal (il/id)

3. Abdulrahman

4. Aziz

5. Aydın

6. Ali

7. Amirhan

8. Ahmed

9. Balkan

10. Bahtiyar

11. Davud

12. Camil

13. Ibrahim

14. Ismayıl

15. İsmet

16. Kazim

17. Kemal

18. Kaplan

19. Magomed (Mehmet)

20. Mahmud

21. Mehmet

22. Murad

23. Musa

24. Muslim

25. Mustafa

26. Nacib

27. Nacmuttin

28. Nariman

29. Nuri

30. Özden

31. Orhan

32. Osman

33. Ravşan

34. Sayid

35. Salih

36. Selim

37. Soltan

38. Suleyman

39. Taksim

40. Timur

41. Turan

42. Umar

43. Fuad

44. Hakan

45. Hasan

46. Hüseyn

47. Şenol

48. Emin

49. Enver