Dağlardan bin bir emekle getiriyorlar, kazancı dudak uçuklatıyor

Sabah 4-5 sıralarında evlerinden çıkan köylüler dağ tepe gezip derelerden geçiyor. Dağın dikenine arazinin zorluğuna aldırmadan Kanlıca mantarı topluyorlar. Toplanan mantarlar ise ilçede kurulan Mantar Pazarı'nda buluşuyor. Mantar toplayan köylülerin satış için buluşma adresi olan Mantar Pazarı vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Önlerine serdikleri mantarların bir yanda temizliğini bir yanda satışını gerçekleştiriyorlar. Birçoğu da tüm işi eşleriyle birlikte yapıyor.

Kanlıca mantarı Boyabatlıların yanı sıra diğer illerden de biliniyor. İstek üzerine kutularla çeşitli illere gönderiliyor. Mantarın getirisi ise oldukça dikkat çekici. Günlük ortalama 500-600 TL kazandıran Kanlıca mantarı olduğu 40 günlük süre içinde 20-30 bin TL civarında kazanç sağlıyor. Satışlara bazen sesi güzel olanların söylediği türküler de eşlik ediyor.

Hacer Özden, “Biz getiriyoruz. Allah razı olsun. Boyabat da alıyor. İstanbul'a Ankara'ya gönderiyoruz kutularla beraber. Kanlıca mantarının lezzeti çok güzeldir. Turşusu da yapılır bunun. Her şeyi de olur. Etten daha lezzetlidir. Kilosunu 20 TL'den veriyoruz. Aksu Yaylası'ndan getiriyoruz. Sinop'tan getiriyoruz. Çok uzaklara gidip getiriyoruz” dedi.

Şeref Kesici ise, “1 aydır Allah'a şükür millet para kazanıyor. Mantara gidiyoruz geliyoruz. Daha da bitmedi. 10-15 gün daha sürecek. Bütün Boyabat halkı İstanbul'a Ankara'ya da poşetleyip gönderiyoruz. Keyfimize diyecek yok. Allah'a şükür para kazanıyoruz. Boyabat da kazanıyor biz de kazanıyoruz. Emek gerekiyor. Yakın yerlerde yok. Boyabatlı arkadaşlar soruyor nereden buluyorsunuz diye. Sabah 5'te peşimden gelseler göstereceğim ama derelere inecek tepelere çıkacak. Yakın yerlerde mantar yok. Biraz zorluğu var. Günde hanımla ikimiz 500-600 TL kazanıyoruz. Allah bereket versin. Şu anda 1 aydır gidiyoruz tahminim 10-12 gün daha gideriz. Mantar bittiğinde emekliyiz. Birikimimizi alıyoruz evlerimize çekiliyoruz” diye konuştu.

Mantar toplayıp satan diğer iki kişi ise, “Eşlerimizle birlikte gidiyoruz topluyoruz. Ayancık dağlarından, Sinop dağlarından getiriyoruz. Allah'a şükür. Boyabat halkı da seviyor alıyor. Kimileri İstanbul'a gönderiyor. Kimileri gurbete Ankara'ya her tarafa gönderiyorlar. Ama çok lezzetli bir mantar olduğu için herkes tercih ediyor yani. Toplanması çok zor gerçekten. Sabah 4'te çıkıyoruz. Aşağı yuvarlanıyorsun, dikenlerin arasından gidiyorsun bayağı sıkıntılı aslında. Biz buraya getiriyoruz millet çok basit zannediyor.

1 kilo mantar için 3 dağı değiştiriyorsun bazen. Tabanların şişiyor üstün batıyor. İnsanlar bu mantarı talep ediyor. Kanlıca mantarı, şimdi Çorum Kargı var. Kargı'daki kasaplar isyan ediyor mantar çıktığında. Kasaplar 'bizim satışlar düşüyor' diyorlar. Gerçekten halı saçağı olsun, Kanlıca olsun etten daha lezzetli. Tamamen doğadan gelen bir şey” şeklinde konuştu.

Ünsal Karka – Ali Sezer