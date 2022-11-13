Dağların zirvesinde futbol oynuyorlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçede yaşayan tüm vatandaşların hizmetine sunulan stadyum kıvrım kıvrım yollarla ulaşılması ve manzarasıyla dikkat çekerken özellikle üniversite gençliğinin ilgi gösterdiği stadyum İsviçre'deki Ottmar Hitzfeld stadyumuna benzetiliyor.

Engebeli araziye sahip ilçenin Köyiçi Mahallesi, Düzhozan Mevkiindeki bir tepenin üzerinde yapılan ve 2020 yılında hizmete giren stadyum kıvrım kıvrım yollarıyla görenleri şaşkına çevirirken, manzarasıyla da kendisine hayran bırakıyor.

İsviçre'de yer alan FC Gspon isimli takım tarafından kullanılan Ottmar Hitzfeld Stadyumuna benzerliğiyle dikkat çeken Kürtün stadında futbol oynayan sporcular da bu benzerlik nedeniyle FC Gspon takımını Kürtün'e davet ederek dostluk maçı oynamak istediklerini söyledi.

“Yükseklikten dolayı akciğerlerimiz daha iyi çalışıyor”

FC Gspon takımını Kürtün'e davet eden Hasan Çavuşoğlu, “Karadeniz'de düz alan olmadığı için dağlık bir alandayız. Bu nedenle futbol oynamak için bu stadı kullanıyoruz. İsviçre'nin Gspon takımı varmış yine aynı şekilde dağlık bir alanda kurulu amatör bir kulüp. Onları da buraya davet ediyoruz. Onlarla futbol oynamak isteriz. Solunum sıkıntısı olmadığı sürece problem olmuyor. Rahatlıkla oynayabiliyoruz. Bizim için avantajlı. Biz buralarda oynadığımız için akciğerlerimiz daha iyi çalışıyor” dedi.

Uğur Bulut-Uğur Aydın



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.