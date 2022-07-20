Dağlıca şehitlerinin anneleri: 'Kanımız yerde kalmadı, yüreğimiz serinledi'

Terör örgütü PKK eskiden tabur basıp askerleri şehit ederken, şimdi sözde üst düzey yöneticileri nokta operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Son olarak, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca Komando Taburu'na 2007 yılında düzenlenen ve 12 askerin şehit olduğu, 2015 yılında ise Dağlıca bölgesinde 16 askerin PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düştüğü saldırının planlayıcısı olan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden İzzettin İnan MİT'in Irak'ın Kuzeyindeki Duhok-Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. Hakkari Dağlıca'da 6 Eylül 2015'de şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün annesi, saldırı emrini veren teröristin etkisiz hale getirildiğini büyük bir sevinçle öğrendiklerini belirterek, "Haberi duyduğumuzda yüreğimiz serinledi. Allah devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine zeval vermesin" dedi. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde yaşayan şehit Onbaşı Fatih Duru'nun annesi Azime Duru (70) ise Dağlıca bölgesinde şehit düşen oğlunun saldırısının planlayıcısı olan terörist İzzettin İnan'ın etkisiz hale getirilmesi ile buruk bir sevinç yaşadı.

'BİRAZ İÇİMİZE SU SERPİLDİ'

Şehit annesi Ayfer Göçkün (50), "Şehit Deniz Göçkün'ün annesiyim. Benim oğlum 6 Eylül 2015 de Dağlıca'da şehit oldu. Acı elbette bitmeyecek ama en azından devlet bizim yanımızda olduğu ve arkamızda durduğu için yüreğimiz serinledi. Onlardan Allah razı olsun. Biraz içimize su serpildi. Hep telefon elimde arayacakmış gibi bekledim. Zaten haberi de çok geç geldi. İnsan hiç konduramıyor" dedi.

Oğlu Deniz'in şehit düştüğü günü anlatan Ayfer Göçkün, "Bir gün önce telefonda konuşmuştuk. 'Burada her şey iyi anne merak etme' diye bizi teselli etti. Ertesi gün göreve çıkmışlar. Televizyonda görmüştük birşey olduğunu hissetmiştik ama insan hiç aklına getirmeyi düşünmüyor. Deniz asker olmayı çok istiyordu. Ben onu çok desteklemiştim. Hatta Hakkari'ye gittiğinde ben şunu sormuştum; Pişman oldun mu oğlum ? "Hayır anne" dedi. "Ben çok severek ve isteyerek geldim" dedi. "Hiçbir pişmanlığım veya sıkıntım yok" dedi. Rabbim hepimize sabırlar versin. Devletimize güç versin." diye konuştu.

OĞLUMUN KANI YERDE KALMADI!

Anne Azime Duru, 8 yıl önce şehit düşen oğlu Fatih'in acısını ilk günkü gibi yaşadığını ve her gün odasının duvarındaki fotoğraflarına bakarak asker selamı verdiğini belirtti. 8 yıl sonra oğlunun kanının yerde kalmadığını, bir nebze olsa da acısının hafiflediğini kaydeden anne Duru, duygularını şöyle dile getirdi:

“Siz beni bu haberle çok mutlu ettiniz. Tüm Türkiye'ye bu haber için teşekkür ederim. 8 yıldır oğlumun ilk günkü gibi hasretliğini çekiyoruz. Düşmanının böyle olmasına daha çok sevindik. Devletin güvenlik güçleri oğlum Fatih Duru'nun kanımızı yerde bırakmadı. Allah razı olsun. Fatih gideli 8 sene oldu. Bugün şehit düşmüş gibi 8 yıldır aynı acıyı yaşıyoruz. Acıyı içimde yaşıyorum.”

"Vatan sağ olsun"

Oğlunun vatan ve bayrak sevgisinin daha ağır bastığını belirten Azime Duru, “Oğlum vatanı için, bayrağı için 3 sene vatani görevini yaptı. ‘3 yıl sonra tekrar gideceğim' dedi. ‘Gitme oğlum, Taştepe'de tarlam var. Onu satayım, sana ev alacağım, sakın ha gitme' dedim. Vatan sevgisi ağır bastı. Devlet, oğlumun katillerini bildiği gibi yapsın. Biz 8 sene nasıl öldüysek, onlar da ölsün. Ne yapalım, vatan sağ olsun. Devletimizden hiçbir isteğim yok. Kanımız yerde kalmadı, o bize yeter” diye konuştu.

Muhammed Batuhan Köse-Emre Binakuran- Utku Yaşar Cüce - Mustafa Suiçmez