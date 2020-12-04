Dağlık Karabağ'da şehit Azerbaycan askerleri için namaz kılındı

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'a yönelik askeri saldırı başlatmasının ardından Azerbaycan, Ermenistan güçleri tarafından işgal edilen toprakları kurtarmak için karşı saldırı düzenlemişti. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaş, 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü anlaşma ile sona ermişti. Azerbaycan'ın galip olduğu savaşta 2 bin 783 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Kafkas Müslümanları idaresi başkanı Allahşükür Paşazade ve ülkenin önde gelen din adamları başkent Bakü'de bulunan Haydar Cami'nde, Dağlık Karabağ'da şehit olan askerler için namaz kıldı ve dua etti.

Azerbaycan Dağlık Karabağ'da 2 bin 783 şehit verdi

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 783 asker şehit oldu, bin 245 asker ise yaralandı. Kimliği henüz belirlenemeyen 103 şehidin DNA analiziyle teşhis edilmesi için çalışmalar sürerken, 100'den fazla kayıp askerlerin bulunması için sürdürülen çalışmalar da devam ediyor.

Kamil Nadirli