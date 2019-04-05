Daha önce o hayat kurtarmıştı, şimdi yolcular onun imdadına yetişti

Olay, 3 gün önce Cahit Dolakay Bulvarı İstasyon kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aytaç Aslan idaresindeki Elazığ Belediyesine ait toplu taşımada kullanılan 23 EB 972 plakalı otobüsle seyir halindeyken rahatsızlandı. Rahatsızlanmasına rağmen otobüsü sağ tarafa park edip duran Aytaç, göğüs ağrısıyla anlık bir dalgınlık geçirdi. Durumu fark eden vatandaşlar,hemen ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bir süre konuşmaya çalıştığı sürücüyü otobüsten indirerek sedye ile ambulansa götürdü. Hastaneye kaldırılan sürücünün damarında yırtık olduğu belirlendi.

O şoför, kalp krizi geçiren işçiyi hastaneye yetiştirmişti

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında Öğretmenevi arkasında otobüs durağında temizlik görevlisi Ömer Altun (40), kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılmış, otobüs şoförü Aytaç Arslan devreye girmişti. Arslan,vatandaşlarla birlikte Altun'u bindirdiği otobüsle hastaneye yetiştirerek zamanında müdahale edilmesini sağlamıştı.

Rıdvan Yeşilırmak

