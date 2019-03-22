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Daikin klima garanti sürelerini uzatıyor

Daikin klima garanti sürelerini uzatıyor
Daikin klima garanti sürelerini uzatıyor

İklimlendirme sektörünün önemli markası Daikin, duvar tipi split klimalarda ve multi split klimalarda kullanılan duvar tipi splitlerde garanti sürelerini 6 yıla çıkardı.

İklimlendirme sektörünün önemli markası Daikin, duvar tipi split klimalarda ve multi split klimalarda kullanılan duvar tipi splitlerde garanti sürelerini uzatma kararı aldı. Yapılan bilgilendirmede; Türkiye iklimlendirme sektöründe garanti süreleri ortalama 2 ila 3 yıl arasında değişen klima türlerinde garanti süresini 6 yıla çıkardı. 

Duvar tipi splitlerde uygulanacak '6 yıl garanti'den faydalanmak için tüketiciler 31 Aralık 2019 tarihine kadar ürünlerin montajlarının yapılması gerektiği kaydedildi.  

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