Daikin klima garanti sürelerini uzatıyor

İklimlendirme sektörünün önemli markası Daikin, duvar tipi split klimalarda ve multi split klimalarda kullanılan duvar tipi splitlerde garanti sürelerini uzatma kararı aldı. Yapılan bilgilendirmede; Türkiye iklimlendirme sektöründe garanti süreleri ortalama 2 ila 3 yıl arasında değişen klima türlerinde garanti süresini 6 yıla çıkardı.

Duvar tipi splitlerde uygulanacak '6 yıl garanti'den faydalanmak için tüketiciler 31 Aralık 2019 tarihine kadar ürünlerin montajlarının yapılması gerektiği kaydedildi.