Daikin Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde erkek çalışanları ile birlikte 'Kadına şiddete hayır' dedi

Kadına şiddet ile ilgili farkındalık oluşturmayı hedefleyen şirketin bu etkinliğinde erkek çalışanlar da üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı siyah kravatları ve sosyal medyada yayınladıkları videolarıyla destek verdi.

Faaliyet gösterdiği 145 ülkede fırsat eşitliği ilkesini benimseyen Daikin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bu yıl Daikin Türkiye Hendek Fabrikası'nda mavi yakalı kadın çalışanlarıyla kutladı. 'Kadına şiddete hayır' sloganına odaklanılan bu anlamlı günde, erkek çalışanlar da üzerinde 'Kadına şiddete hayır' yazılı siyah kravatları ve bu konudaki görüşlerini anlatan sosyal medya videoları ile destek verdi.

Son yıllarda büyük artış gösteren kadına şiddet olgusu için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Daikin Türkiye, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farklı bir etkinlik düzenledi. Kadın çalışanlarına klasik hediyeler vermek yerine ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na bağış yaparak, platformun üretimlerini kadın çalışanlarına hediye eden şirket, bu geleneği bozmadı. Bu anlamlı günü Hendek'teki fabrikada mavi yakalı kadın çalışanlarla birlikte kutlayan şirket, kadına şiddet olgusunun bütün detaylarıyla anlatıldığı bir buluşma düzenledi. Bütün kadın çalışanlarla yöneticilerin bir araya geldiği bu buluşmada pozitif yaşam becerileri, ekip çalışması, stres yönetimi ve aile içi iletişim gibi birçok konuda üniversitelerde ve kurumlarda seminerler veren İsmail Karasu da bir konuşma yaptı.

Hasan Önder: "Erkeklerin olduğu her alanda kadınlara da şans tanınsın"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Hendek'teki fabrikada mavi yakalı kadın çalışanlarla bir araya gelen Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder de yaptığı konuşmayla 'Kadına şiddete hayır' derken, konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde paylaştı: "Şirketimiz, cinsiyet eşitliğini her zaman ve her ortamda savunan bir şirket. Cinsiyet eşitliğini sadece 8 Mart nedeniyle hatırlayıp, sonra unutan bir marka değiliz. İstiyoruz ki iklimlendirme gibi erkek egemen bir alanda mavi ya da beyaz yakalı kadın çalışanlarımızın sayısı daha da artsın, erkeklerin olduğu her alanda kadınlara da şans tanınsın. 2017 yılı verilerine göre Türkiye'de 15 yaş üzeri 60 milyon kişi var. Bunların yarısından biraz fazlasını kadınlar oluşturuyor. Erkek nüfusun yüzde 65'den fazlası işgücüne katılırken ne yazık ki, kadınlarda bu oran yüzde 29.3'de kalıyor. Daha vahim bir rakam da Türkiye'deki girişim ekosistemindeki kadın girişimcilerle ilgili. Maalesef ki; bu oran hala yüzde 15'lerde. Sektörümüzdeki kadın varlığını artırmak için 'Sakura Kadın Girişimci Programı' ve 'Sakura Kadın Teknisyenler Projesi' gibi istihdama yönelik sürdürülebilirliği olan projeleri hayata geçirdik. ‘Erkek işi' olarak bilinen iklimlendirme sektörüne kadın teknisyenler kazandırarak, bu alanda kadınların önünü açmaya çalıştık. Fabrikamızdaki çalışma koşulları ‘ağır iş' olarak görülüyor ve erkeklerin yapabileceği işler sınıfına konuluyordu. Ancak; kadın çalışanlarımızın ne kadar başarılı olduğuna biz tanık oluyoruz. Özellikle kaynak bölümünde çalışan kadın çalışanlarımız her yıl Daikin Grup içinde yapılan kaynak yarışmalarında aldıkları derecelerle bizi gururlandırıyor. Hatta bu alanda 'Avrupa Şampiyonu' olan kadın çalışanımız geçtiğimiz günlerde kendi branşında 'Dünya 3'üncüsü' olarak bize haklı bir gurur yaşattı. Fırsat tanındığı sürece bu başarıların kat be kat artabileceğinin de işaretini verdi".

"Kadınlarımızın kendilerine ve her işi başarabileceklerine olan güvenlerini artırmayı amaçlıyoruz"

Sözü edilen tüm bu çalışmaların sürekliliği olan projeler olduğunun altını çizen Önder, "Dolayısıyla kadın çalışanlara fırsat eşitliği konusunda ne kadar samimi olduğumuzu görebilirsiniz. Rakam vermek gerekirse; Daikin Türkiye bünyesinde kadın çalışan sayımızın son 5 yılda 3 katına çıktığını söyleyebilirim. Özellikle fabrikada üretim tesislerinde çalışan mavi yakalı çalışan sayımız neredeyse 10 kat arttı. 2014 yılında toplam 600 civarında çalışanımız vardı ve bunun yüzde 20'sini kadınlar oluşturuyordu. Şimdiyse bu oran yüzde 35'lere ulaştı. Biz, bununla da yetinmeyecek, kadın çalışan sayımızı yüzde 50'lere taşıyacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir araya geldiğimiz bugünde, kadınlarımızın kendilerine ve her işi başarabileceklerine olan güvenlerini artırmayı amaçlıyoruz. Bizim buna güvenimiz tam; onların da kendilerine sonuna kadar güvenmelerini arzu ediyoruz. Bütün emekçi kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.