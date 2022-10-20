Daire fiyatına tespih koleksiyonu

Battalgazi ilçesinde yaşayan esnaf Hasan Boyraz'ın (42) evinin bir odasında muhafaza ettiği tamamı hediye olan, piyasa değeri bir milyonun üzerindeki tespih koleksiyonu görenleri şaşırtıyor. Aralarında Osmanlı kehribarından yapılma tespihlerin de bulunduğu koleksiyona gözü gibi baktığını aktaran Boyraz, her bir tespihin ayrı bir hikayesinin olduğunu belirterek, ”Küçük yaşlardan beri tespihlere hep ilgi duydum. Son üç yılda ise bu ilgimi fark eden dost ve arkadaşlarımın hediye ettiği tespihleri muhafaza ederek bir koleksiyona dönüştürdüm. Evimde bir odamı ayırdığım koleksiyonuma gözüm gibi bakıyorum” dedi.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen



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