İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dairelerine düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren zehir tacirlerine operasyon: 138 gözaltı

Dairelerine düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren zehir tacirlerine operasyon: 138 gözaltı
Dairelerine düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren zehir tacirlerine operasyon: 138 gözaltı

Uyuşturucu üretip satarak haksız kazanç sağlayan 6 farklı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 138 şüpheli gözaltına alındı. 106 farklı adrese düzenlenen operasyonda 2 adet esrar yetiştirme düzeneği ve 61 kilogram eroin başta olmak üzere yüklü miktarda uyuşturucu ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Dairelerine düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren zehir tacirlerine operasyon: 138 gözaltı - Tıkla İzle

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ederek haksız kazanç sağlayan 6 farklı suç örgütü olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Muğla, Aydın ve Gaziantep illerinde ara yakalamalarla da dahil düzenledikleri operasyonlarda toplam 138 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 106 farklı ikamette yapılan aramalarda ise farklı türde uyuşturucu düzenekleri ile çok sayıda ve miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Ali Nargüner - Cem Geçim - Hidayet Türkyılmaz

İLGİLİ HABER
Aydında eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı Aydın’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 26 gözaltı
İLGİLİ HABER
Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 86 kilogram skunk ele geçirildi Kırklareli tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 86 kilogram skunk ele geçirildi
İLGİLİ HABER
İstanbulda araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü İstanbul’da araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği: Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.