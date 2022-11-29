Dairelerine düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren zehir tacirlerine operasyon: 138 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal ederek haksız kazanç sağlayan 6 farklı suç örgütü olduğunu belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, Muğla, Aydın ve Gaziantep illerinde ara yakalamalarla da dahil düzenledikleri operasyonlarda toplam 138 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 106 farklı ikamette yapılan aramalarda ise farklı türde uyuşturucu düzenekleri ile çok sayıda ve miktarda uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Ali Nargüner - Cem Geçim - Hidayet Türkyılmaz

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