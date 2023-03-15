Dairenin camına bir paket yumurta atıp kaçtılar

Olay, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Turan Sokak üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, Turan Sokak üzerinde yaya şekilde dolaşan maskeli bir grup yanlarında taşıdıkları yaklaşık bir paket yumurtayı gözlerine kestirdikleri dairenin camına attı. Yumurtaları atan grup daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Mahalleli, yaşadıkları olay karşısında şaşkınlık yaşadı.

Emre Sertdemir - Metin Başar

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