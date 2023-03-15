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Dairenin camına bir paket yumurta atıp kaçtılar

Dairenin camına bir paket yumurta atıp kaçtılar
Dairenin camına bir paket yumurta atıp kaçtılar

Ataşehir’de gece saatlerinde sokak üzerinde dolaşan bir grup maskeli kişi yanlarında taşıdıkları yumurtaları bir dairenin camına atıp kaçtı. Maskeli kişilerin evin camına yumurta attıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dairenin camına bir paket yumurta atıp kaçtılar - Tıkla İzle

Olay, Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Turan Sokak üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, Turan Sokak üzerinde yaya şekilde dolaşan maskeli bir grup yanlarında taşıdıkları yaklaşık bir paket yumurtayı gözlerine kestirdikleri dairenin camına attı. Yumurtaları atan grup daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Mahalleli, yaşadıkları olay karşısında şaşkınlık yaşadı.

Emre Sertdemir - Metin Başar

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