Daireyi oyun salonuna çevirdi, cezayı yedi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı. Kayabaşı Mahallesi Haydarlı Caddesi üzerinde bir kahvehaneyi denetleyen polis, kapalı görünümü verilen kahvehaneden üst kattaki daireye geçen bir kapı olduğunu, ruhsatsız evin oyun salonuna çevrildiğini tespit edip baskın yaptı.

Polis içeride 4 masa ve masa üzerinde oyun taşlarının olduğunu belirleyerek, 2 masa etrafında 14 şahsı suçüstü yakaladı. Sigortasız işyeri çalışanı M.Ç. ve iş yeri sahibi A.K. ile birlikte 16 şahsa pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlalden kişi başı 3 bin 150 liradan toplam 50 bin 400 lira ceza yazıldı.

Öte yandan mekanın mühürlenmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Halil Ulubey

