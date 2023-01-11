Dakar Rallisi'nin 10. etabını Sebastien Loeb kazandı

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi'nin onuncu etabı tamamlandı. Birçok ismin ölümsüzleştiği Dakar Ralli'nin onuncu etabında otomobil kategorisinde Sebastien Loeb birinci sırada bitirdi. Genel klasmanda ise Red Bull sporcusu Nasser Al Attiyah hala birinci sırada bulunuyor. Etabın ardından Sebastien Loeb, “Bizim için iyi bir etaptı. Hata yapmadık ve problem de yaşamadık. Otomobilimizin hissiyatı iyiydi. Mesafenin çok uzun olması biraz zorlayıcıydı” yorumunu yaptı.

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