Dakar Rallisi'nin 5. gününde Nasser Al-Attiyah birinciliğe yerleşti

Motor sporları dünyasında sporcuların sınırlarını en çok zorladığı organizasyonlardan biri olan Dakar Rallisi'nin beşinci günü tamamlandı. Rallinin beşinci gününde otomobil kategorisinde zirvede Nasser Al Attiyah kendisine yer buldu. Otomobil kategorisinde ikinci sırayı bir diğer Red Bull sporcusu Carlos Sainz alırken, 14 kez Dakar Ralli kazanarak 'Mr Dakar' adını alan Stephane Peterhansel etabı üçüncü sırada tamamladı. Bu sonuçla beraber genel klasmanda Nasser Al Attiyah birinci sırada yer alıyor.

4 kere Dakar Ralli kazanan Nasser Al Attiyah, “Çok zor bir etaptı, kolay değildi. Gerçekten deli gibi zorlamaya çalışıyoruz, çok risk alıyoruz. Dünkü sonuçtan sonra daha da zorlamamız gerekti. Bugünü sorunsuz bitirdiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.

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