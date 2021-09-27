Dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Alınan bilgiye göre olay, 21 Eylül Salı günü sabah saat 05.50 sularında Ataşehir Kayışdağı'nda yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve kafalarında kask bulunan 2 kişi motosikletle bir sokağa geldi.

Şahıslar, burada park halindeki motosikleti dakikalar içerisinde çaldı ve kayıplara karıştı. Motosiklet sahibinin durumu polislere bildirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalınan motosikletin sahibinin arkadaşı Harun Reşitcan, “Hırsızlar farklı motorla geliyorlar. Plakaları belirsiz. Direksiyon kilidini kırıyorlar. Bir kişi alıyor motoru diğer kişi de arkasından iterek motoru kaçırıyorlar. Hala polis arıyor. Biz de farklı kamera kayıtlarına da baktık. Ama ulaşamadık yani kişilere. Ekmek teknesi bu sonuçta. Adam bununla işini yürütüyor. Ekmek teknesi yazıktır, günahtır“ dedi.

Emre Sertdemir - Halit Arslan

