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Dakikalarca alkolmetre dersi verdiler

Dakikalarca alkolmetre dersi verdiler
Dakikalarca alkolmetre dersi verdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücüye, polis dakikalarca Alkolmetre dersi verdi. Yoğun uğraşlar üzerine 0.6 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ali Ş.'nin(22) kullandığı motosikletin hurdaya ayrıldığı öğrenildi.

Dakikalarca alkolmetre dersi verdiler - Tıkla İzle

Olay, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde uygulama yapan Trafik Ekipleri, 3 kişinin yolculuk yaptığı motosikleti durdurdular. Durdurulan motosikletin sürücüsüne alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üflemekte zorlanan sürücüye, polis ekipleri dakikalarca dil döktüler. Polis ekipleri, dakikalarca Alkolmetreye nasıl üfleme yapılacağı konusunda eğitim verdiler. Uzun uğraşlar sonucunda başarıyla yapılan ölçümde sürücünün 0.6 promül alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede ise motosikletin hurdaya ayrıldığı tespit edildi. Motosiklet çekiciyle otoparka çekilirken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanan sürücü gözaltına alındı.

Salih Bilal Aslan

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