Dakikalarca dil döktü ceza yemekten kurtulamadı: 'İki şişe biradan ne olacak be abi'

Hürriyet Mahallesi Nazım Hikmet Ran Parkı mevkiinde bir araçtan yola içki şişesi atıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, otomobili Hürriyet Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde durdurdu. Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde sürücü A.N.'nin 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasal sınırı aşması nedeniyle sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Hüseyin Tayyar



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