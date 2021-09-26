Dakikalarca kalp masajı yapan kahraman polis, taksicinin hayatını kurtardı

İstanbul'da 34 TEJ 73 plakalı ticari taksi şoförü Cafer Koruyan'ın Esenyurt'tan alıp Sultangazi'ye getirdiği 3 yolcu para vermeden kaçtı.

Kornaya basarak yardım talebinde bulunan taksicinin yardımına tesadüfen oradan geçen bir polis memuru ve arkadaşı koştu. Talihsiz taksici durumu polis memuruna anlatarak şahısların yakında olduğunu, indirdiği yeri bildiğini söyledi.

Sürücü Cafer Koruyan'a yardımcı olmak isteyen polis memuru ve arkadaşı, taksiye binerek yaklaşık 300 metre ilerlediler. Taksici Koruyan araç hareket halinde iken kalp krizi geçirirken, yanında bulunan polis memuru el frenini çekerek aracı durdurdu.

Taksicinin nabzının durduğunu gören polis memuru, bir yandan durumu sağlık ekiplerine bildirirken, bir yandan ise taksi şoförünü araçtan çıkarıp yaklaşık 5 dakika boyunca kalp masajı yaptı.

Yapılan kalp masajıyla hayata döndürülen taksici, olay yerine gelen 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülen taksici Cafer Koruyan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Taksicinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan polis memurunun yaptığı hayat kurtaran müdahale arkadaşı tarafından cep telefonu kamerası ile çekildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde polis memurunun taksiciyi hayata döndürmek için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor.

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