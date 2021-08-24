Dakikalarca kasaya ulaşmaya çalışan hırsız iş yeri sahibine yakalandı

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Bolluca Mahallesi Mavigöl Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi.

Gece saatlerinde dükkanda kimsenin olmadığını fark eden bir kişi içeriye girdi. Dakikalarca kasaya yanaşmaya çalışan hırsız onlarca denemesinin ardından kasayı açarak içerisinde bulunan paraları cebine koydu. Kasa da bulunan paraları aldıktan sonra dükkandan uzaklaşmaya çalışan acemi hırsız, tam dükkandan çıkacakken iş yeri sahibi ile karşı karşıya geldi.

Ekmek almak için geldiğini söyleyen hırsızdan şüphelenen iş yeri sahibi kasayı kontrol ettiğinde paraların olmadığını fark edince hırsız çaldığı paraları cebinden çıkartıp iş yeri sahibine vererek hızla uzaklaştı. Acemi hırsızın o anları ise o esnada kayıtta olan iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Batuhan Toprak

